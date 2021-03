No habrá represión pero sí contención para evitar daños en marcha del 8M: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que la manifestación del próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realice de forma pacífica y aseguró que los elementos de seguridad no van a reprimir, "como lo hacen en otras partes del mundo", aunque sí se contendrán para evitar daños.

Tras encabezar un evento sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre, en la alcaldía Xochimilco, Sheinbaum dijo que la recomendación a todos los participantes de la marcha es el distanciamiento y uso de cubrebocas, así como lavado de manos ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

"Nosotros siempre hemos promovido las manifestaciones pacíficas y el trabajo que estamos haciendo es de contención, respetando los derechos humanos y no reprimiendo, pero también es nuestra obligación que no haya daño a terceros u otras personas y por eso el trabajo que cada vez es más profesional de nuestras compañeras Ateneas (de la Secretaría de Seguridad Ciudadana)", expresó la jefa de Gobierno.

Cuestionada sobre si se fortalecerá la vigilancia en caso de que haya objetos peligrosos, Sheinbaum dijo que sí, tal como lo han realizado hasta el momento.

"En general, repito. lo que hacemos son labores de contención y haciendo eco a lo que comenta el presidente de la República, solamente que revisen las imágenes de cómo se utilizan toletes por ejemplo en la gran mayoría de las ciudades del mundo. Nosotros no los utilizamos, las compañeras utilizan principalmente escudos y cascos para protegerse ellas (...) muchas veces reciben agresiones y ellas contienen y resisten para no caer en ninguna agresión", refirió.

Aseguró que en muchas ocasiones lo que buscan algunos manifestantes es la agresión a la seguridad para tener abuso policial, pero hay instrucción de cero abuso, contención y manifestación pacífica.