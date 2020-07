No habrá rescate de aerolíneas: SCT

Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) negocia con las aerolíneas apoyos para la obtención de créditos, pero no habrá un rescate de estas empresas, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia federal.

"No vamos a rescatar aerolíneas, el país no está en control de hacerlo, porque los rescates a las aerolíneas los seguimos pagando los mexicanos peso por peso, no habrá rescate, pero sí apoyos y estamos en contacto con ellos", destacó durante un recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aseguró que se hizo un programa de pagos con cada aerolínea, mientras que la parte que corresponde al pago de impuestos o derechos lo negocia cada firma con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dijo que también se negocia el apoyo a través de garantías por algunos créditos y con cada una de las empresas se tiene un programa de pagos, detalló.

"Los créditos que han pedido las aerolíneas están siendo respaldados por la banca de desarrollo".

Jiménez Espriú comentó que la recuperación de vuelos y pasajeros lamentablemente se logrará en varios años, por lo que decidieron suspender la construcción de la Terminal 3.

Sobre las mejoras que realizan en el aeropuerto de la Ciudad de México, explicó que es importante realizar estas obras por seguridad de la terminal aérea.

Por otra parte, mencionó que se realizan mejoras en el AICM considerando que durante el sexenio pasado no recibió inversiones, debido a que se veía cercana la puesta en operación del aeropuerto de Texcoco.