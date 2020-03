"No habrá suspensión de clases por paro de mujeres", informa SEP

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que por el paro nacional de mujeres convocado para este lunes 9 de marzo, la dependencia federal sólo permitirá que falten mujeres –entre maestras y trabajadoras administrativas- y no hombres, por lo que recalcó que esta protesta no significa que se suspendan clases en las escuelas públicas del país.

En breve entrevista con medios tras su salida en Palacio Nacional, el secretario indicó que aquellas mujeres que laboran en la SEP y que faltarán el 9 de marzo tuvieron que haber avisado este lunes a sus centros educativos para que estos realicen una planeación.

"Todos los hombres tienen que estar trabajando, porque se supone que el paro es de mujeres y las mujeres que deseen ya avisaron el día lunes, entonces, cada escuela está haciendo su planeación", señaló.

¿No se suspenden clases oficialmente?, se le preguntó.

— "No, cada escuela se adecuará a su realidad", respondió.

Señaló que aún no se tiene un estimado de cuántas maestras y trabajadoras de la SEP se sumarán al paro puesto que esta información se maneja a nivel estatal y cada entidad está haciendo su propio procedimiento.

Moctezuma Barragán informó que este martes, la SEP recibió el pliego petitorio del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) y "el procedimiento es que una vez que este se recibe se instala una Comisión Nacional Negociadora y con base en eso se crean grupos de trabajo por rubros, porque siempre el pliego petitorio abarca muchos rubros".

El secretario señaló que la SEP negociará el pliego petitorio sólo con la dirigencia de la SNTE, pues recordó que es quien tiene la toma de nota.