"No hace falta que vaya al Senado", dice AMLO a ministra y le hace 13 preguntas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hace falta que vaya" al Senado la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para hablar sobre el recorte a fideicomisos y aseguró que "es más espectáculo.

"Lo que tienen que explicar es por qué ganan 700 mil pesos mensuales, eso es lo único que tiene que hacer", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Después, López Obrador lanzó 13 preguntas a los integrantes del máximo tribunal del país:

-¿Por qué ganan 700 mil pesos (mensuales)?

-¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados o ministros por corrupción?

-¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la SCJN a un hombre de absoluta confianza de Genaro García Luna?

-¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?

-¿Qué han hecho resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México?, enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio de pueblo en los último 36 años.

-¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó al petróleo?

-¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores?

-¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la Guardería ABC?

-¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual Presidente de la República cuando era Jefe de Gobierno?

-¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados como fue el caso de Raúl Salinas y otros?

- ¿Por qué tienen subejercicios cada año?, no hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas en el Senado y en la Cámara de Diputados, es mejor no ir, si no responder e informar.

-¿Qué les parece que el pueblo elija a los jueces magistrados y ministros?

-¿Cuánto destinan a pagar chayotes?, porque cómo los defienden en los medios, qué barbaridad, todos los comentaristas de radio y televisión.

"No es solo el chayote es que los tienen a su disposición, los tienen como empleados a muchos, jueces que están al servicio de organizaciones criminales, delincuentes de cuello blanco o potentados", dijo el Jefe del Ejecutivo.