"No hace falta ser doctor en Economía para saber administrar bien": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que la honestidad es una "variable fundamental", y que no haya corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno puede enfrentar las adversidades y le alcanza el presupuesto porque no se permite esta práctica.

"Lo que había antes era un gobierno tomado, secuestrado, saqueado, entonces así no se puede, aunque se trate del modelo económico más perfecto. Con corrupción no funciona nada, por eso la clave está en no permitir la corrupción.

"Y era mucha la corrupción que había, mucha, mucha, mucha, desmedida; se dedicaban a robar, a saquear", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

"No hace falta ser doctor en Economía para saber cómo administrar bien", agregó López Obrador.



---AMLO se adelanta a Banxico; "se tendrá una tasa de interés de 6.5%", dice

El presidente López Obrador se adelantó al anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico) e informó que se tendrá una tasa de interés de 6.5%, un aumento de 50 puntos base.

"Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés .50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5", indicó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves, al destacar la autonomía de Banxico.

Será este jueves a las 13:00 horas cuando Banxico dé a conocer la información del aumento.

López Obrador también celebró que México tenga una inflación menor que la de Estados Unidos, que según él se debe a la capacidad para controlar los precios de los combustibles.

"Necesitamos controlar la inflación, si se desata, nos afecta mucho porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso, podemos tener incrementos salariales pero se reduce nuestra capacidad de compra entonces no hay que permitirla. Hay varias maneras de enfrentarla, produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y en alimentos", dijo.