No hagamos alegoría de un desastre que no existe: Adán Augusto

A-AA+

Al cabildear con el Congreso de Quintana Roo, el aval para la reforma constitucional que extiende, hasta el 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, negó que ello implique la militarización de México.

"Yo soy un convencido de que esto no es un ejercicio de militarización del país y de que todos los que estamos aquí somos demócratas convencidos. Si alguien, si un ciudadano de formación militar llega a la presidencia de la República, seguramente será porque obtiene en las urnas el respaldo mayoritario de los ciudadanos".

"Pero no es eso lo que se está debatiendo en esas fechas, lo que se está debatiendo es qué seguridad pública queremos para nuestro país", expresó, para luego exhortar a que no se haga "alegoría de un desastre que no existe".

El funcionario respondió así a las preguntas hechas por asistentes al Foro "Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública", que se llevó a cabo la tarde noche de hoy en la sede del Congreso, en Chetumal, capital del estado.

Ahí, representantes de distintos sectores religiosos, sindicales, comerciales, entre otros, le pidieron definir la estrategia específica para recuperar la seguridad del estado y explicar si la reforma constitucional del artículo quinto de la Carta Magna, en materia de Guardia Nacional, implica militarizar al país.

También, cuáles eran las garantías de que una vez cumplido el plazo al 2028, el Ejército se negase a retornar a los cuarteles y abandonasen las tareas de seguridad pública o cuál era el riesgo de "teniendo todo el poder", los militares dieran un "golpe de Estado", por ejemplo.

Flanqueado por la magistrada Adriana Cárdenas, en representación del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ), por la gobernadora, "Mara" Lezama y por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la Legislatura, Renán Sánchez, Adán Augusto reiteró que la reforma no debe ser motivo de preocupación, porque los límites en tiempo y alcance de funciones están claramente bien delimitados.

Resaltó la organización, orden y equipamiento del Ejército, conjunto de capacidades que se requieren –dijo–para preservar la paz y garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes.

Explicó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le instruyó a ir a todos los Congresos locales para iniciar el diálogo sobre la reforma del artículo Quinto transitorio que, originalmente, fue aprobado en marzo de 2019 para dar vida a la Guardia Nacional, conformada por marines, militares y Policía Federal.

Esa modificación permitía que las fuerzas armadas atendiesen tareas de seguridad pública hasta el 2024.

Con la reforma a ese artículo quinto, aprobada en septiembre pasado por la Cámara de Diputados y por el Senado, el cuatro de octubre, el plazo se extenderá al 2028. Para que eso suceda se debe contar con el aval de 16 Congresos estatales.

Aclaró que el dictamen aprobado incluyó la obligación de municipios y estados para entregar un informe anual sobre el fortalecimiento de sus corporaciones de policía, porque no se pretende suplantarla permanentemente, sino capacitarla y equiparla a través de un fondo, cuyos recursos se repartirán en un 40 por ciento para la Sedena y la Marina y un 60 por ciento para entidades federativas y gobiernos locales, de forma proporcional y bajo criterios aún por definirse.

Admitió que existen zonas del país que enfrentan problemas de violencia e inseguridad graves y municipios que no tienen ni policías e insistió que aprobar la reforma es la "oportunidad de recuperar el país".

En el caso concreto de Quintana Roo, ponderó las aportaciones genera al Producto Interno Bruto (PIB), reconoció que no existe una reciprocidad por parte de la federación y garantizó que la gobernadora –siglada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– tendrá "todo el apoyo" que necesite para que deje de existir el Quintana Roo "pobre" y el Quintana Roo "rico".

Durante su intervención, "Mara" pidió a la XVII Legislatura aprobar la reforma constitucional tema del foro, aclarando que su exhorto era con "respeto absoluto" a la división de poderes.

Argumentó que no se trataba de "un cheque en blanco para nadie" y que las fuerzas armadas se tendrían que sujetar –conforme a la reforma– a la doctrina policial civil para modular su actuación.

Aclaró que tampoco sustituye a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno y resaltó la importancia del fondo permanente para fortalecer a la seguridad pública de municipios y estados, que deberá estar listo a partir del 2023.

"Es fundamental que reafirmemos el compromiso entre nosotros para resolver los temas de seguridad, para transitar a un modelo de seguridad ciudadana que nos permita prevenir, perseguir y castigar los delitos que se cometen, principalmente, aquellos que atentan contra la vida y el patrimonio de las personas".

"Los delitos de alto impacto, casi por norma, se cometen por el crimen organizado y sin duda estas mafias superan las capacidades de las policías municipales y estatales", resaltó, al mencionar que el 78 por ciento de población se siente insegura; 4 de cada 5 habitantes considera a la inseguridad como el principal problema por resolver; el 70 de la ciudadanía percibe corrupción en el ministerio público y fiscalías estatales; 9 de cada 10 delitos no se denuncian y "no pasó nada" con el 51 por ciento de las carpetas de investigación abiertas.

Diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Fuerza por México, Morena, Verde (PVEM) y Auténtico Social (MAS), anticiparon su respaldo invocando los presuntos beneficios en términos de coadyuvar a la seguridad y la paz social.

Al respecto, Adán Augusto López manifestó que la incidencia delictiva del estado registra una baja. Citó que en homicidio doloso ocupa el sitio 18, cuando estaba en el 14 "en el último mes"; que en abuso sexual se sitúa en el lugar 11 y en violencia familiar, en el 18; en robo general, en el 12; en robo de vehículos, en el 22; en extorsión, también en el 22; en secuestro, en 27 de 32. "Ahí va recuperándose", comentó.