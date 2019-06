No haré nada para quedar bien con gobiernos extranjeros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no tomará ninguna decisión ni hará nada para quedar bien con gobiernos extranjeros, mucho menos cerrar las fronteras en el sur del país. Esto en medio de la discusión con Estados Unidos por el impuesto que impondrán a los productos mexicanos.

"Es una crisis profunda humanitaria. Entonces no se puede atender cerrando fronteras se tiene que atender en donde se origina el problema social. No consideramos el uso de la fuerza", afirmó.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que no hay detenciones de migrantes ilegales de países del sur porque sea una medida tomada por presiones de Estados Unidos.

Detalló que esas medidas son para evitar la migración ilegal, pero con el respeto a los derechos humanos.

"No se puede permitir el tránsito ilegal, pero tampoco debe haberse violación a los derechos humanos, hay acompañamiento para evitar violaciones a derechos humanos y acompañamiento de regreso a sus países de origen", expuso.

Sostuvo que se deben aplicar las leyes y evitar la migración ilegal, ya que en esas caravanas viajan miles de niños solos, sin padres.

El presidente sostuvo que hay opciones de trabajo para migrantes en Chiapas, Tabasco, Veracruz.