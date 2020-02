No hay alerta por extradición de "El Menchito": SSPC

Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que fue extraditado Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aseguró que no hay alerta dentro del gobierno federal por alguna reacción que pudiera haber por parte de ese grupo criminal, sino que se está pendiente.

En conferencia de prensa, el secretario detalló que la extradición fue una acción realizada en conjunto, entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), e informó que las autoridades americanas estiman que "El Menchito" es un criminal relevante porque introducía cantidades importantes de droga hacia la Unión Americana.

"Efectivamente ayer se concretó la extradición de esta persona. Fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en una acción conjunta encabezada por la Fiscalía General de la República como procede legalmente y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores", dijo.

Ante la alerta que emitió el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco a sus connacionales que viven en la zona metropolitana de esa ciudad por esta extradición, Durazo Montaño indicó que todas la autoridades federales "estamos invariablemente pendientes pero eso lo hacemos todos los días, no quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular, sencillamente todas las autoridades estamos pendientes de una acción criminal".

"Esta persona estaba recluida en el penal de Hermosillo y de hecho, el proceso fue largo en virtud por la presentación de diversos amparos que imposibilitaban que el gobierno mexicano cumpliera con esa orden de aprehensión con propósitos de extradición".

"Finalmente el día de ayer fue entregado a las autoridades norteamericanas. Vale decir que hay un acuerdo internacional de nuestro país con otros países con el propósito de colaborar precisamente cuando medie orden o petición de extradición y eso fue lo que sucedió en este caso, obviamente la colaboración del gobierno mexicano como la tendríamos con otro gobierno".

Indicó que este proceso duró ocho meses, y recordó que "El Menchito" estaba en el penal de Tapachula, "y lo movimos al penal de Hermosillo en una ruta técnica para cumplir el proceso (de extradición), y entregarlo a las autoridades norteamericana, pero el día que estaba programa la entrega recibimos un amparo, que obligaba a su permanencia en Hermosillo y respetamos los términos del amparo.

"Finalmente antier a las 12 del día se llevó a cabo una audiencia en donde el juez negó la suspensión definitiva, y consecuentemente en el marco de este convenio de colaboración con diversos países fue entregado a las autoridades norteamericanas", agregó.