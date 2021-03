No hay blindaje en desafuero de García Cabeza de Vaca, afirman

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores (PAN), afirmó que acusar a los diputados locales de blindar el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es una pésima interpretación, "porque no hay una situación de blindaje, sino todo lo contrario, dar certidumbre y transparencia total al procedimiento".

Consideró que para preservar la autonomía de Tamaulipas se requiere respetar el estado de derecho, porque es algo que todos los mexicanos tienen como principio de civilidad.

"Están en una confusión, se ha mal denominado como un blindaje", reiteró el legislador.

Sobre las acusaciones en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el líder del Congreso afirmó que tienen un carácter político.

"Me parece que el haber activado esta situación al cuarto para las doce de una elección, pues me parece que tiene un tufo electoral, completamente", expresó.