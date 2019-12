No hay certeza de justicia para nadie: LeBarón

Ciudad de México.- Julián LeBarón, familiar de las nueve personas asesinadas hace más de tres semanas en Bavispe, Sonora, advirtió que pensar en participar en política le provoca náuseas por la manera en que divide a la población; por ese motivo, aseguró que no le interesa asumir un cargo público y buscará que haya justicia desde la sociedad civil.

En entrevista con El Universal, criticó que los servidores públicos tienen como principal responsabilidad proteger la vida de las personas, aunque eso no se ha cumplido y las masacres continúan. Incluso lamentó no tener la certeza de que el asesinato de sus nueve familiares se resolverá, como sucedió en 2009, cuando uno de sus hermanos fue asesinado y hasta el momento no hay ninguna persona sentenciada.

¿Tienen alguna certeza de que su caso se resuelva?

- En eso nadie tiene certeza. Hemos tenido amargas experiencias y la vida nos ha hecho muy cínicos en ese sentido de la justicia, esperemos que sí se resuelva, hay cooperación con Estados Unidos, tienen inteligencia, mucha, muchos están participando en el caso y varios asesinos participaron en esa masacre.

Yo sé que es un trabajo arduo y en el FBI nos dijeron que va a ser una investigación muy grande y se va a tardar, se necesitan pruebas, hubo una cantidad industrial de casquillos, fueron dos escenas diferentes y muchas personas, fue algo muy complejo.

Hace diez años también asesinaron a sus familiares, ¿se llegó a alguna resolución en ese caso?

- Nunca tuvimos acceso a la justicia, con mi hermano llegaron 17 terroristas-sicarios, le quebraron todas sus ventanas, trataron de violar a mi cuñada, golpearon a mi hermano frente a sus niñitos chiquitos, se lo llevaron a él y a su cuñado, los hincaron y les dispararon a quemarropa cuatro veces a cada uno. Desde ese momento no ha habido nadie que haya enfrentado un debido proceso.

¿Considerarían tomar las armas para defenderse?

- Yo creo que en el momento en el que están agrediendo a mis primas, aunque hubiera todas las leyes del Universo, yo agarraría [un arma] para defenderlas, en ese momento nadie necesita permiso de un imbécil que no está protegiendo para que puedas defender a tu familia, de cierta manera es traicionar a tu familia como padre de familia y como hombre.

Hago un llamado a la unidad, tenemos un problema enorme en el país y no podemos ignorar que todos estamos conectados, y necesitamos dejar nuestras diferencias a un lado, no podemos cimentar una sociedad civilizada y libre si estamos perdiendo a cien mexicanos por día, los criminales son nuestros enemigos y debemos buscar cómo detenerlos.