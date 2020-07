No hay certeza de regresar a clases el 10 de agosto: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, informó que la pandemia del Covid-19 cambió todo, sin embargo, "no vamos a exponer nunca, por ningún motivo, la salud de las niñas, niños, maestras y maestros" y agregó: "no tenemos la certeza todavía de que regresemos el 10 de agosto" de manera presencial.

Al reunirse de manera virtual con diputados de la Comisión de Educación, Marcos Bucio Mújica agregó que para que no haya ningún riesgo en estados o municipios el semáforo epidemiológico deberá estar en verde, y las autoridades educativas locales deberán atender la sanitización e higiene en el regreso escolar.

El subsecretario indicó que se distribuirá la guía "Salud SEP", elaborada conjuntamente con la Secretaría de Salud, donde se detallan las nueve acciones para preservar los comités técnicos escolares de 200 mil escuelas. Debe haber agua y jabón y no mezclarse con cloro, no es recomendable el gel.

Pidió a diputadas y diputados que ayuden en los distritos que representan con el objetivo de que los presidentes municipales atiendan el abasto de agua, porque no ponen tinacos y pipas, pero no es lo ideal para la sanitización con una pandemia tan agresiva.

Además, consideró que la emergencia sanitaria genera una distorsión y problema presupuestal sumamente delicado para las finanzas, lo que implica que seamos muy ágiles en el ejercicio de los recursos para evitar la reducción de éstos.

30% de menores, obesos

Marcos Bucio Mújica anunció que en el nuevo ciclo escolar se incluirá la materia "Vida saludable", que abordará aspectos fundamentales: nutrición, higiene, limpieza y actividad física, porque los graves problemas de salud radican en el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, lo que significa que el 30% de los niños de cuatro a once años son obesos.

El 10% de los fallecidos por el Covid-19 tenían diagnóstico de diabetes, por lo que con el sector salud debemos hacer algo más radical en los libros de texto a fin de llamar la atención sobre los hábitos que debe haber en la escuela y la familia.

Para el próximo ciclo escolar, informó, se editarán nuevos libros de texto de ética y civismo para articular, por primera vez, los valores de libertad, respeto, justicia y honestidad, desde preescolar a secundaria.

Escuela es Nuestra

Sobre el programa "La Escuela es Nuestra", comentó que se han ejercido 9 mil millones de pesos al cierre de mayo, y se invertirán 858 millones en lo que resta del año. Pidió a los diputados ayudar a transparentar y cuidar el uso de los recursos por medio de las contralorías locales.

Se ha beneficiado a dos millones 640 estudiantes, en 34 mil 235 comunidades indígenas de muy alta y alta marginación atendiendo al 89 por ciento de las localidades; el resto se cubrirá en breve.

Indicó que con la capacitación de Habilidades Digitales, que inició este jueves a través de Facebook, por primera vez en la historia se conectaron 45 mil profesores que conocerán los mecanismos que faciliten la comunicación electrónica y la seguridad en las redes, el 80 por ciento de las y los maestros tuvo contacto con sus alumnos vía WhatsApps sin costo, y se logró replicar los contenidos del último trimestre.