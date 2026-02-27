No hay colapso en Cuba: Embajador

Ciudad de México.- Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, reconoce que la isla está pasando "lo peor" ante las acciones que Estados Unidos ha elevado; pero asegura que hay esperanza en que caiga "el bloqueo cruel".

En entrevista con El Universal, el embajador cubano acepta que pese a la relación "indestructible", es muy difícil que México pueda ser intermediario ante el conflicto La Habana-Washington, por las condenas que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a las políticas estadounidenses contra la isla.

En caso de una agresión militar del gobierno de Donald Trump a la isla, el embajador asegura que en Cuba hay condiciones y capacidades para resistir.

"Los cubanos están padeciendo carencias debido a un reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos, que es fácilmente considerado como un crimen, una guerra económica, intento de asfixiar a un pueblo mediante la carencia de sus bienes para sustentarse. Se basa en una política que ha reducido drásticamente los ingresos que recibe la economía cubana".

Optimista de que su país saldrá adelante, el diplomático acepta: "Estamos pasando lo peor, pero no llegamos a un colapso o una paralización, sublevación o inestabilidad. Hay estabilidad en Cuba, hay reorientación de cómo vamos a enfrentar la vida, pero la estamos pasando mal", admite.