No hay comunicación con el gobernador de Chihuahua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay comunicación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado (PAN) luego del conflicto por el agua en esa entidad.

"Lo que ha habido son entrevistas de él diciendo que no se va a dejar (intimidar), y cosas así", señaló el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa e instruyó al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía a explicar si ha habido comunicación "para cuidar la investidura presidencial".

Mejía Berdeja dijo que raíz de los hechos de La Boquilla y desde antes, queda claro que Corral ha estado permitiendo toda una campaña contra el gobierno federal, sobre todo de la Guardia Nacional.

"Como lo explicaba ayer el presidente perdió la confianza en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas, no vas a estar definiendo operativos claves con quien luego está filtrando información falsa a los agricultores. Quizá por esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de interés políticos"

Mejía dijo que Corral debería pedir una disculpa a la Guardia Nacional por todo esta campaña y deslindarse de personas identificadas con él que han estado atrás de todas estas movilizaciones que pudieran tener consecuencias catastróficas.

"No ha habido comunicación, si ha habido activismo en medios tratando de desinformar a Gobernadores, hemos tenido diálogo con algunos gobernadores y evidentemente cuando se explica cómo está la situación hay comprensión".

Señaló que es falso que las fuerzas federales hayan dejado Chihuahua, porque hay un despliegue importante que equivale a cuatro o cinco veces más de toda la policía de Chihuahua.

Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el 1 de agosto se firmó un acuerdo con el gobernador Corral para cumplir con el tratado firmado con Estados Unidos en materia de agua y ahora se incumple.

El funcionario de Cancillería dijo que uno de los riesgos por no cumplir el tratado de agua, además de las sanciones, es que éste se pueda renegociar y que no sea favorable para nuestro país.

Pese a oposición se cumplirá con acuerdo

Pese a la oposición en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo se cumplirá el acuerdo de agua con Estados Unidos porque no quieren dar motivo para represalias.

"Estamos avanzando. No descartamos de que se cumpla el compromiso porque es muy importante; no queremos dar motivo para represalias, sobre todo porque hay elecciones en Estados Unidos y no queremos que esto sea un tema de campaña".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que hay mucha pequeñez en este conflicto porque no se ve el interés general y, eso es lo que está ocurriendo.

"A pesar de la carta del gobernador de Texas, del Departamento de Estado ha sido respetuoso, paciente, se mantienen las prácticas, las conversaciones como estamos en estos y vamos a procurar que no haya ruptura".

Subrayó que la oposición a la entrega del agua, en Chihuahua, es un asunto de intereses económicos pero sobre todo de tipo electoral.

"Es más que nada de que existe acaparamiento de agua y hay intereses creados, caciquiles, de ambos partidos -PAN y PRI- porque no hay diferencia, pero hay algo electoral, entonces por eso también molesta porque no se puede tomar esto como bandera para sacar votos, les diría pasa a segundo plano el que gane, el que sea, no interesa cuando se trata de un asunto de interés de la nación no se puede estar pensando en intereses personales y de grupo por legítimos que sean".

En el peor de los casos, añadió el mandatario, si falta agua para la agricultura "ya veríamos cómo le hacemos, pero no va a faltar el agua para consumo humano".

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía dijo que han presentado denuncias con lo que se han abierto 13 o 14 carpetas de investigación no sólo por los hechos ocurridos en la presa La Boquilla, sino por episodios anteriores.

Explicó que estas carpetas hay una de la CFE por sabotaje y la destrucción en la hidroeléctrica donde se calculan daños preliminares por más de 100 millones de pesos.