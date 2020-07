No hay condiciones para clases híbridas: CNTE

En las escuelas públicas no existen condiciones para regresar a clases a través de modelos educativos híbridos, puesto que los alumnos no cuentan con la solvencia económica para tomar clases en línea, denunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Las medidas que ha planteado la Secretaría de Educación Pública (SEP) son insuficientes, dado que no todos los niños se han amoldado al aprendizaje a distancia y las familias de muchos de ellos se encuentran en situación crítica y no tienen posibilidades económicas para enfrentar la crisis; además, denunciaron, los protocolos presentados no consideran las distintas situaciones que enfrentan los alumnos que viven con alguna discapacidad.

"No solamente los estudiantes, sino también gran parte del magisterio se vio imposibilitado para desempeñar su trabajo en la etapa de confinamiento debido a la carencia de equipos de cómputo aptos para interactuar, porque en sus comunidades no hay posibilidad de conectarse a internet o contratarlo", denunciaron los profesores.

Demandan protocolos sanitarios. Para poder regresar a clases es necesario que haya trabajadores de la salud en cada escuela que apliquen los protocolos sanitarios, demandaron los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, así como que la SEP entregue a los planteles los insumos para garantizar dichas medidas, contratar un seguro de salud y vida extraordinarios para Covid-19 y enfermedades respiratorias, limpieza y sanitización diaria de los planteles y mantener cerradas las escuelas ante cualquier riesgo de contagio.

"Diseñar protocolos realistas y funcionales para prevenir contagios por Covid-19, no delegando éstos ni a padres de familia ni a profesores, que no son especialistas en materia de salud", demandó la CNTE en su Documento de orientación política a la base de la sección 9 en la Ciudad de México.

"Resultan insuficientes las medidas de virtualización de la educación para responder a las necesidades impuestas por la crisis sanitaria. Las características de la mayoría de los niños no corresponden con los métodos de trabajo a distancia y de ninguna manera sustituye el trabajo presencial en las escuelas, con la interacción entre profesorado y estudiantes", argumentaron.

Pidieron que se abran a la discusión en los estados de las nuevas materias que la SEP pretende introducir, la de Vida Saludable, y que los maestros participen en los cambios a los planes de estudios, así como abrir más grupos en los turnos vespertinos para evitar la saturación de los salones de clases por las mañanas.