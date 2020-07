No hay condiciones para el regreso de actividades en Puebla: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, rechazó cualquier posibilidad de regreso a las actividades debido a la alta incidencia de casos de Covid-19.

"Estamos en rojo, en una curva ascendente que no cede", advirtió, tras llamar a los sectores productivos a resistir y no abrir comercios ni restaurantes.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo entender las difíciles condiciones económicas que se viven en México y el mundo por el coronavirus, pero llamó a tener un comportamiento responsable para frenar los contagios.

Barbosa lamentó la llamada "nueva normalidad" e insistió que no se está en condiciones para el regreso de actividades, pues reveló que durante el fin de semana se registraron 824 personas positivas y 168 defunciones.

De acuerdo con el sector salud, se tiene un acumulado en Puebla de 11 mil 549 personas positivas de coronavirus en 160 municipios. De ese total, ocho mil 563 personas se recuperaron, lo que representa el 74 por ciento.

Al día de hoy se encuentran en hospitales públicos y privados un total de 822 enfermos, de los cuales 186 son reportados como graves con ventilación mecánica asistida.

El acumulado de defunciones llegó a las mil 680; de esas 168 fueron el fin de semana.