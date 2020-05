No hay datos para saber tamaño de pandemia de Covid-19, dice Marko Cortés

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que, evidentemente, no se tiene información certera sobre el tamaño exacto que de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 en México, y culpó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque dijo que primero defiende su Modelo Centinela para estimar el número de contagios y luego se va a leer poesía.

Al participar en el Encuentro Internacional virtual: Los gobiernos locales ante el Covid-19, Marko Cortés también criticó a López-Gatell por preferir leer poesía, literalmente haciéndose promoción con recursos públicos, en lugar de atender los reclamos que siguen de los profesionales de salud en el Centro Médico Siglo XXI y en todas las regiones del país.

En este contexto, Cortés dijo que el IMSS tiene una grave falta porque no ha apoyado con los equipos de protección e insumos necesarios a médicos, enfermeros, camilleros, a todo el personal que está al frente de esta lucha contra el coronavirus.

Agregó que el gobierno federal no ha apoyado a los estados ni a los municipios con recursos extras para atender la pandemia, pero también ha confundido a la población.

Pues primero el Presidente dijo que no pasaba nada, que siguieran saliendo a la fonda, que siguieran abrazando a la gente, mientras el subsecretario de Salud ya pedía que nos mantuviéramos en casa.

"Luego dijeron que el 30 de abril ya regresaríamos a las actividades normales, luego comentaron que el 17 de mayo, después que el 30 de mayo terminaría el confinamiento, pero algo en este momento sigue resultando muy incierto a todos los mexicanos.

"Nos dicen que ya se aplanó la curva de contagio, pero vemos que hay un brote el día de ayer de 50 personas contagiadas en un albergue para personas de la tercera edad en la zona metropolitana de Monterrey y seguimos viendo el incremento del porcentaje y de las personas que se contagian, y el incremento en los últimos días de los fallecimientos", planteó el líder panista.

Además, dijo que en México no se ha realizado las pruebas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, pues nuestro país ocupa el lugar 147 en el número de pruebas realizadas; de acuerdo con la OCDE se han hecho 0.2% de pruebas por cada mil habitantes.

Aseguró que en México hay una alta tasa de letalidad respecto del promedio mundial, siendo el global 6.6%, y en México es ahora del 9.7%.

De cada 10 personas que adquieren este virus, pierde la vida una persona, es bastante alta la tasa de letalidad, apuntó.

"Nosotros le pedimos al gobierno que asuma con responsabilidad y desde hace ya dos meses le pedimos que haga más pruebas que logren mitigar el contagio, a lo que se ha negado", dijo el dirigente.

"En esta pandemia el Presidente, tristemente, dice una cosa y va por su lado; el secretario de Salud literalmente brilla por su ausencia; la Cofepris bloquea la posibilidad de hacer pruebas rápidas que ya están certificadas y aplicándose en otros países con alta efectividad; el Consejo General de Salud, máximo en la materia, lo tienen simplemente anulado, y el IMSS está envuelto en escándalos de corrupción y contagio, lamentablemente, de mucho de su personal médico", destacó el líder panista.

Explicó que ante esta ausencia, los gobernadores y alcaldes han tenido que tomar sus propias decisiones para proteger a los ciudadanos a quienes gobiernan, por lo que les hizo un reconocimiento por su compromiso social, por su lealtad por México y con la gente que los eligió.

"Yo les insisto en el llamado a las alcaldesas y a los alcaldes de Acción Nacional a mantener la máxima atención, sobre todo en estos días que serán los más difíciles, a que no bajen la guardia y a que hagamos cada quien lo que nos corresponde", dijo Marko Cortés.

Adelantó que el PAN seguirá proponiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, a través de los gobiernos estatales y municipales, esperando que el gobierno haga caso de ese llamado reiterado, a hacer un gran acuerdo nacional para enfrentar con éxito esta situación, para poder tener el menor número de pérdidas humanas y enfrentar de la mejor manera la difícil crisis económica que se avecina.