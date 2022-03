No hay denuncias sobre desaparecidos ni rastro de cuerpos, asegura el gobernador de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A casi 48 horas del presunto fusilamiento de varias personas en el municipio de San José de Gracia, aún no se conoce el número real de víctimas ni hay reportes de personas desaparecidas, reconoció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.



"No tenemos los cuerpos, no tenemos la evidencia del delito tal cual; ya se abrieron carpetas de investigación para realizar las investigaciones pero no tenemos hasta el día de hoy ningún cuerpo", mencionó el gobernador en entrevista para Radio Fórmula.

El gobernador reiteró que hay inconsistencias en la actuación del municipio, ya que la llamada de auxilio fue recibida tres horas después de los hechos.

Explicó que tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado, tienen reportes de que los hechos ocurrieron entre las 15:00 y 15:30 horas del domingo, pero que la llamada para solicitar refuerzos llegó casi tres horas después.

"San José de Gracia es frontera con Jalisco y la comisaría de la Policía Estatal y la delegación regional del MP están en Jiquilpan, a 45 minutos de distancia, pero la llamada de alerta tardó cerca de tres horas en llegar", explicó.

Por último, Ramírez Bedolla advirtió que el alcalde panista de San José de Gracia, Marcos Castellanos, no se ha adherido al convenio de colaboración estatal en materia de seguridad, por lo que no cuenta con suficientes policías para enfrentar hechos como los del domingo pasado.