No hay elementos para juzgar a Calderón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna no hay elementos que involucren al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Empero, aseguró: "Lo que puede pasar es que en las declaraciones de García Luna se implique a Calderón, y eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos, que sepa, que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón".

Como respuesta, Calderón Hinojosa dijo que la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y leyes, y que si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que ha cometido algún delito que proceda, pero si no es así no hay consulta que valga, y le exigió respetar sus derechos.

"Señor Presidente, agradezco su buena intención, pero la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes.

Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos", posteó.

Le sugiere concentrarse en la pandemia, que es la mayor amenaza para la humanidad en este siglo, y en la terrible recesión económica que viene, que es la peor en el México moderno.

"Acerca de abrir una investigación en contra del expresidente Calderón, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana, y no solo para su caso, sino que se le pregunte a la gente, o que los ciudadanos lo demanden, sobre el abrir juicios a los expresidentes".