"No hay en México un periodismo profesional", critica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en México no hay un periodismo profesional e independiente, que está muy lejos de lo ético, cercano del poder económico y que no defiende al pueblo raso.

"No hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy relativo, pero ético, están muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio, lo mismo en la televisión, no generalizo pero sí".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que los medios de comunicación no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y muchos optaron por la mentira.

El presidente López Obrador señaló que el buen periodismo es el que defiende al pueblo, el que está distante al poder.

"Lo que tenemos ahora es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo económico, y muy distante del pueblo. Es un periodismo de élite, que no defiende al pueblo raso", afirmó.

No obstante, el presidente López Obrador dijo que hay periodistas que defienden a su gobierno, al igual que en las redes sociales.

"Nos defienden creo que tres, estoy hablando de periodistas, nos defiende muchísima gente, por eso puede estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden".

El mandatario dijo que el papel de la prensa no es aplaudir al gobierno, pero que a ningún otro gobierno se le ha criticado, como la administración que él representa.