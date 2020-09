No hay fecha para regreso a clases presenciales en Campeche: SEP

Aún no existe fecha determinada para un regreso seguro a clases presenciales en Campeche, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego de que el estado de Campeche fuera la primera entidad en llegar a semáforo epidemiológico verde durante la pandemia por coronavirus 2019, autoridades estatales y federales coincidieron en que es prioridad proteger la salud y seguridad de las comunidades escolares.

En reunión virtual, el gobernador de la entidad, Carlos Miguel Aysa González, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acordaron que no se puede aún fijar una fecha para el posible regreso a clases presenciales en el estado de Campeche.

"Por ello, el regreso a clases presenciales se daría mediante una apertura gradual, y sería en función de que exista la certeza de que el semáforo epidemiológico verde se mantenga", dijo la SEP.

"Además de que la movilidad de los estados aledaños que están en naranja o en amarillo, no afecten el grado que ahora tiene Campeche".

La dependencia Federal argumento que, si se abrieran las aulas de las escuelas de Campeche, implicaría una serie de desplazamientos interestatales que pueden afectar el éxito de las políticas y medidas de salud y educación en dicha entidad.