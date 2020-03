"No hay filtros sanitarios en el AICM", critica diputado panista

El diputado federal del PAN, Miguel Alonso Riggs documentó cómo al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no hay chequeos, ni filtros, ni toma de temperatura ante el coronavirus para los pasajeros que arriban a la Terminal 2.

Al hacer una transmisión en vivo por Facebook, Miguel Alonso Riggs criticó que en lugar de que los policías o autoridades aeroportuarias establezcan medidas de prevención, le exigieron dejar de grabar con su celular.

En su transmisión, el legislador federal describe que llegó a las 7:15 de esta mañana y aseguró que hay "irresponsabilidad e inoperatividad" del gobierno al no poner filtros sanitarios.

"Estoy llegando al Aeropuerto Internacional a la Terminal 2 y no hay ni una sola medida de prevención para evitar el contagio o la propagación de este coronavirus, la irresponsabilidad, e inoperatividad de este gobierno está a todas luces", describe en su transmisión el panista.

En su transmisión, una policía se le acercó y le dijo: "No puede estar grabando, caballero".

"¡Cómo que no!, aquí un oficial me está pidiendo que no grabe. Aquí estoy con los oficiales y miren se voltean, solamente estoy evidenciando en donde no hay políticas de seguridad, de salud, el gobierno Federal no atiende, como ven, los oficiales se dispersan, ahora resulta que me quieren amedrentar por grabar, solamente estoy aquí poniéndoles un ejemplo de cómo el gobierno no quiere que se ponga en evidencia la inoperancia y la frivolidad con que atienden este tipo de eventos", criticó el legislador.