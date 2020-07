No hay indicadores para que CDMX pase a amarillo: Sheinbaum

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, informó que luego de tres semanas de que se estableció el Semáforo Naranja en la capital, no se ha registrado un rebrote de casos por Covid-19, sin embargo, la ciudad permanece para la próxima semana en Semáforo Naranja, pues la última semana disminuyó muy ligeramente el número de hospitalizaciones.

"No estamos aun dentro de los indicadores que nos permiten pasar al Semáforo Amarillo. Vamos avanzando poco a poco y por ello quiero agradecer el esfuerzo que hemos hecho todos y todas; el uso del cubrebocas, la Sana Distancia, el lavado de manos, y si estamos enfermos resguardarnos en casa y mandar un SMS y llamar a Locatel. Todo nos ayuda a evitar que crezcan los contagios y mantener el ritmo para ir avanzando hacia el Semáforo Amarillo", dijo la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Recordó que para contrarrestar las afectaciones económicas se entregó, en los meses de abril, mayo y junio un apoyo de un promedio de 800 pesos mensuales por cada estudiante que asiste a la escuela pública de la Ciudad de México.

"Hoy les anuncio que en su tarjeta de Mi Beca para Empezar recibirán a principios del mes de agosto el apoyo de útiles y uniformes escolares, eso independiente de si la entrada a la escuela es presencial o no. Este apoyo es de 900 pesos para secundaria, 820 pesos para primaria, y 720 pesos para preescolar, para los cerca de un millón 200 mil niños y niñas que estudian en la escuela pública de la Ciudad de México", dijo.

Comentó que el programa tendrá una inversión de tres mil 900 millones de pesos y se implementará aun cuando la pandemia generó una reducción de los ingresos en la ciudad y sin adquirir más deuda. Hizo un llamado a los capitalinos para seguir siendo responsables y disfrutar de las actividades permitidas dentro del Semáforo Naranja.