No hay intención, ni riesgo de usar reservas del IMSS: Zoé Robledo

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que no hay ninguna intención del gobierno federal por utilizar las reservas del instituto.

"No hay ninguna intención, porque como lo dijo la senadora Beatriz Paredes, el IMSS es del Estado mexicano, no del gobierno de México y además tenemos protegidas las reservas al amparo de la Ley de Empresas Estatales. No somos parte del gobierno central".

Al comparecer ante comisiones del Senado, dijo que el boletín de Hacienda es muy claro, ello al ser cuestionado sobre este tema.

"No hay un riesgo a las reservas del IMSS porque están en otra ley y le dan viabilidad financiera al instituto y son parte de una institución tripartita", argumento.

"El presidente López Obrador jamás plantearía una acción que fuera en contra de la ley porque incluso durante la pandemia se analizó el tema de otorgar créditos que hubiera sido justificable", agregó.

Comentó que esos 5 mil millones de pesos que dispersaron vinieron de la tesorería y no de las reservas del IMSS.

Justifica contratación de médicos extranjeros. Robledo Aburto justificó la contratación de 412 médicos cubanos al argumentar que "son extraordinarios" y reveló que para los residentes mexicanos que carecen de experiencia son una especie de coordinadores educativos.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno, fue cuestionado por legisladores de la oposición por este programa de contratación de médicos extranjeros, a lo cual respondió que los isleños "impactarán en zonas del país donde no ha habido cirujanos, porque no están distribuidos en la ciudades sino en los lugares más apartados donde hay no hay cobertura de especialistas para la población sin seguridad social".

"Ojalá hubiera muchas instituciones como los servicios de salud de Cuba donde se puede hacer un convenio a la par entre instituciones y no tener que irnos a la contratación individual" e insistió que "ha sido extraordinaria su participación porque en esas unidades donde por primera vez hay residentes de las especialidades troncales, pediatría, cirugía interna, anestesia, necesitan alguien que sea un coordinador educativo y los médicos cubanos están haciendo esas veces".

Además, dijo que son profesionales que tiene una experiencia de varios años, "no son como los residentes que están apenas concluyendo, ya tienen varios años, 10 años en promedio de profesionalización".