No hay línea al Senado para elección de ministra: AMLO

De cara a la elección en el Senado de la nueva ministra de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hay línea a los legisladores para beneficiar a una candidata sobre otra.

"No está de más decirlo: No hay línea, no simulamos", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa, donde destacó que se trata de senadores, "de gente con criterio, que ejerce su libertad y actúa con independencia".

Al respecto, López Obrador mencionó que antes se mandaba una terna, "pero con palomas, se llevaba la instrucción de quien iba a ser el bueno y todo era una faramalla", pero esas prácticas se han ido cambiado.

En ese sentido dijo que muchos pensaban que en el año 2000 se iba a establecer la democracia como forma de vida y de gobierno, pero quien llegó con la bandera de la democracia, a los seis años cometió un fraude electoral, y es hasta ahora que realmente hay democracia que esas malas costumbres se han ido quitando.

Esta semana, se tiene previsto que inicien las comparecencias de las aspirantes a ocupar l van ante que el exministro Eduardo Medina Mora dejó al renunciar de manera prematura al cargo 11 años antes.