No hay lugar a controversia de Inai, no se afecta derecho a la transparencia en obras: Segob

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el acuerdo presidencial para catalogar a las obras del gobierno federal como interés nacional y de seguridad nacional, tutela el derecho a la información por lo que no hay lugar a la controversia que alista el Inai contra este mecanismo.

"No se afecta el derecho a la transparencia, así que con todo respeto para el Inai, no hay lugar a una controversia, porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información", dijo el funcionario desde Zacatecas.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería de Guadalupe, Zacatecas, el encargado de la política interna a petición del titular del Ejecutivo explicó las diferencias entre el acuerdo y el decreto, como le llaman sus opositores.

"La principal diferencia entre acuerdo y decreto, es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas, y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general", dijo.

"Como el acuerdo es específico se requiere única y exclusivamente en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, necesitan una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra, aquí se está agilizando el trámite".

Puso como ejemplo que si una autoridad administrativa acude a la Conagua a solicitar el permiso, la Comisión puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgarle una autorización definitiva, pero si en ese plazo no se cumple se tienen que detener los trabajos.

"En Zacatecas hay un ejemplo, hay un hospital de la Mujer en Fresnillo que no está en funciones porque le hace falta unos permisos de la Conagua y otro de la Coferpis, funcionó de manera emergente durante la emergencia de Covid, tiene 45 camas.

"Tiene tres años que se terminó la construcción y no ha podido entrar en funcionamiento como Hospital de la Mujer, ya con este acuerdo, ayer el gobernador Monreal y Zoé del IMSS convinieron en que va a iniciar funciones antes de que termine el año, en tanto se siguen haciendo los trámites".

López Hernández dijo que eso mismo va a pasar con la construcción en Tijuana, del viaducto, del segundo piso fronterizo, porque está catalogado como una obra estratégica nacional.