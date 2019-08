No hay marcha atrás, entrega de fertilizantes será sin intermediarios: AMLO

Ante las marchas y bloqueos de organizaciones campesinas previstos para este jueves en diversos puntos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en el tema de la entrega de fertilizantes "no hay marcha atrás" y se hará de manera directa a los campesinos.

Aseveró que la inconformidad es porque ya no se entregarán fondos a organizaciones, "no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás, (pero) esta es una decisión tomada", expresó al señalar que todo el apoyo irá directo a quienes lo requieran, no a intermediarios.

En conferencia de prensa reconoció que sí hay discrepancias sobre la entrega de fertilizantes en el país, particularmente en Guerrero, pero ya se atiende el tema, e indicó que la única zona donde no ha terminado la entrega es la región de La Montaña guerrerense, debido a bloqueos.