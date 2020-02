No hay motivo de desencuentro con EU por tema de seguridad: Marcelo Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que no observo ningún motivo de preocupación o un desencuentro en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos.

"Nosotros tenemos una estrategia, ahora que vino el jefe de la Oficina de Control de Drogas nos dijo que había muchas coincidencias con la estrategia que México había presentado, no advierto que haya un desencuentro o una diferencia o divergencia de Estados Unidos.

"Es un tema de cómo dices las cosas, pero en esencia por las visitas que hemos recibido del Procurador [William Barr], del jefe de la Oficina de Drogas, hay una gama de cooperación impresionante", señaló en entrevista en Palacio Nacional.

El encargado de la política exterior de México fue cuestionado sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Cristhoper Landau quien durante su discurso en la reunión binacional de planeación y seguridad fronteriza México-Estados Unidos, expresó que hay temas pendientes en materia de seguridad.

Marcelo Ebrard aseguró que tiene una buena relación con el embajador Landau, "lo que pasa es que a veces las traducciones no son exactas, entonces hay cosas que él piensa cuando traduce del inglés al español.

"Lo que yo lo le digo que por eso siempre hay un protocolo, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando hay un visitante, por ejemplo, hoy en la mañana, podemos hablar en inglés, pero yo le hablo en español y mi visitante en su lengua, porque cuando se hace la traducción hay variaciones muy importantes con lo que estás diciendo".

Señaló que con Estados Unidos tenemos una agenda común y en lo que tiene que ver en materia de seguridad, el gobierno mexicano ha hecho planteamientos en el tema de control de armas y el tráfico de dinero, como una corresponsabilidad de Estados Unidos.