No hay motivo para que siga tomada la CNDH: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), consideró que si las demandas de las mujeres y colectivos feministas que mantienen tomado el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) están siendo atendidas por autoridades federales, no hay motivo para que sigan dentro de estas instalaciones.

En conferencia de prensa, la secretaria señaló que el tema de la toma de estas instalaciones no fue tratado en el encuentro de este miércoles en la sede de la Segob e informó que próxima reunión que sostendrá con las activistas es el próximo 17 de septiembre y después continuarán estos encuentros cada 15 días. "Lo de las instalaciones de la CNDH no fue tema que estuviera en la reunión. Pero sí yo creo y aquí lo digo públicamente, yo creo que, si ya se está atendiendo su reclamo, y se va a atender de manera profesional y adecuada, pues yo creo que ya no tienen ellas porque estar dentro de las instalaciones.

"Si sus legítimas preocupaciones y reclamos están siendo debidamente y puntualmente atendidos desde la Secretaría de Gobernación con todas las instancias que tenemos nosotros para atenderlas". La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló que para atender los reclamos de estas mujeres se podrán a su disposición los diversos organismos con los que cuenta la Segob.

"Tenemos todo el sistema de Insdesol, tenemos también los instrumentos que, en la Secretaría de Gobernación para la atención, inclusive la Comisión Nación de Población (Conapo), la Comisión Nacional para la Atención para erradicar la Violencia contra las Mujeres; las comisiones que tenemos todas integradas en la Comisión de Víctimas, también. En fin, todo que está integrado en la Secretaría de Gobernación estamos poniéndole a su disposición a cada uno de los colectivos, mujeres que fueron el día de ayer (miércoles) a Gobernación".