"No hay mucho avance en identificación de restos", dice abogado de padres de los 43 normalistas

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, aseguró que "no hay mucho avance" en la identificación de los restos que fueron encontrados por Comisión de Búsqueda de Presidencia, para determinar si corresponden a los estudiantes.

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la Comisión de Búsqueda de Presidencia para el caso Ayotzinapa, Rosales dijo se acordó tener reuniones periódicas cada mes y la próxima será el 5 de marzo.

"Es una reunión como la anterior en las que se presentaron algunos avances, pero sobre todo se hace un calendario de reuniones más amplias, cada mes nos estaremos reuniendo y la próxima reunión sería el 5 de marzo con el Presidente y otras personas del Gabinete para ir dando respuestas", indicó.

Vidulfo Rosales señaló que durante la reunión, "el tema que se puso sobre la mesa es el de la investigación y el tema de las búsquedas, avances no hay muchos".

Aseguró que los restos que fueron localizados se encuentran en un proceso, pues están contaminados, para luego enviarlos a su análisis a la Universidad de Innsbruck.

"Todavía están pendiente. Todavía no se manda están en un proceso, se infectaron por estar en cuevas y están en ese proceso, están contaminados", dijo.

Agregó que el compromiso del presidente López Obrador es continuar con la investigación.