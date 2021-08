"No hay ningún bloqueo", dice Sheinbaum tras quejas de alcaldes

Luego que los alcaldes electos de oposición acusaron que no se les permitió realizar una conferencia de prensa en las inmediaciones del Congreso local, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay ningún bloqueo en el Centro Histórico pero sí un operativo en general para las fiestas patrias que pronto se van a desarrollar.

"Hay un operativo que tiene que ver con las fiestas patrias, estamos trabajando con los comerciantes del Centro Histórico para que también puedan tener sus ventas, no hay ningún problema y estamos respectivos para poderlos recibir para el beneficio de los habitantes de toda la Ciudad".

Agregó: "No hay ningún bloqueo, hay un operativo en general para las fiestas patrias que pronto se van a desarrollar estamos a los 200 años de independencia, va haber eventos especiales en el Centro Histórico y estamos apoyando en todo lo que se requiera".

Claudia Sheinbaum reiteró que recibirá a cada uno de los alcaldes el siguiente 2 y 3 de septiembre, en compañía del secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y que hablará con cada uno de ellos alrededor de una hora.