No hay obstáculos para rifar o vender avión presidencial: senadores

Como lo informó EL UNIVERSAL este jueves, senadores de Morena confirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede vender, alquilar o rifar el avión presidencial puesto que no tiene ninguna traba jurídica para hacerlo.

En entrevista con medios, tras salir del desayuno que el Ejecutivo ofreció en Palacio Nacional, José Narro Céspedes, senador de Morena, indicó que no se necesita realizar ninguna modificación a la ley "porque entiendo que lo puede ofrecer a través del SAE, lo que es ahora el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), bajo un decreto del presidente en el sentido de lo que se obtenga del avión se destinen los recurso al tema de la salud y en donde se plantee que el dinero recuperado para el SAE se garantice un uso para este objetivo".

El legislador aseguró que en el desayuno se planteó que la rifa de la aeronave es la ruta más segura de las alternativas que hay como venderla o rentarla.

Mónica Fernández, presidenta del Senado, señaló que López Obrador comentó que Presidencia está evaluando las posibilidades de la rifa de la aeronave, "quieren ver todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos, etcétera y que tomarán una decisión".

"¿Pero no se pueden rifar bienes de la nación?", se le preguntó, a lo que la legisladora contestó que es algo que van a determinar ellos, "nosotros no tenemos injerencia porque son acciones que le corresponden al Ejecutivo, no a nosotros".

En tanto que Martí Batres, senador por Morena, afirmó que en caso de que se necesite modificar la ley, se revisará, "y si se necesita modificar algo, pues vamos a apoyar evidentemente". "Si hubiera duda pues hay que hacer una modificación para que quede claro que, si se pueden rifar bienes", dijo.

El Gran Diario de México informa hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la libertad de vender, alquilar o rifar el avión presidencial, pues el gobierno pagó la totalidad de la aeronave al fabricante Boeing en junio de 2014.

En 2012, Banobras adquirió el Boeing 787-8, para ello dio un anticipo de 40 millones de dólares en noviembre de ese año y un primer pago parcial por 22 millones en junio de 2013. Después se liquidó por completo el avión por 65 millones 348 mil 857 dólares en junio de 2014.

En total, a Boeing se le pagaron 127 millones 348 mil 857 dólares por el avión y un paquete de refacciones a bordo, de acuerdo con el contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de una aeronave marca Boeing 787-8 del 1 de noviembre de 2012, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.