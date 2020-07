No hay pleito con gobernadores que critican semáforo epidemiológico, asegura López-Gatell

A pesar de que los gobernadores de Jalisco, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, y Quintana Roo han mostrado su inconformidad con la última actualización del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no hay pleito, ni encono con los mandatarios locales

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario señaló que el gobierno federal respeta y respalda las decisiones que tomen los gobernadores si deciden incrementar las medidas de precaución o si las deciden relajar.

El también vocero del gobierno federal para atender la pandemia del Covid-19, que este domingo llegó a más de 39 mil fallecimientos, indicó que el semáforo epidemiológico "no es el semáforo de López-Gatell, es el semáforo institucional de la autoridad sanitaria federal".

"Existe esta continúa idea de generar esta sensación de que hay pleitos, no los hay...estas ideas de que hay pleitos, de que hay enconos o que es el semáforo de López Gatell, no es el semáforo de López-Gatell, es el semáforo institucional de la autoridad sanitaria federal.

"Hemos dicho una y otra vez que nadie conoce mejor la realidad de un estado que sus propios habitantes y en materia de gobierno que sus gobernantes, y hemos dicho que respetamos y respaldamos generalmente las decisiones que toman los gobiernos estatales cuando incrementan la precaución, si un gobierno estatal decide tener medidas más restrictivas, nos parece excelente, no pasa nada", destacó.

Sin embargo, el subsecretario señaló que "es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad desde la Secretaría de Salud emitir estas recomendaciones para el país y no vamos a dejar de hacerlo, es nuestra obligación y lo vamos a hacer y con mucho gusto".