No hay refugios y ayuda humanitaria puede ser saqueada: Canacintra

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que el gobierno federal aseguró que tiene 18 mil millones de pesos para apoyar el desastre que ocasionó el huracán "Otis" en Guerrero, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (

), Esperanza Ortega, dijo que no se ve ayuda gubernamental, porque ni siquiera hay refugios temporales para los damnificados."No entendemos en dónde tienen esos recursos, ni cómo le van a hacer frente a este problema, o cómo se va a tomar ese dinero. No se sabe qué secretaría tomará ese recurso para hacer frente a esta eventualidad...No podemos dudar de la palabra del presidente (de que hay recursos) solo que, desafortunadamente, hasta estos momentos, la ayuda humanitaria a Acapulco y a Chilpancingo no llega", explicó a EL UNIVERSAL.Comentó que, aunque el gobierno dijo que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales no afectará, en realidad "dudo que exista, si existiera no estarían pidiendo un endeudamiento para el país de 1.7 billones de pesos para el presupuesto del 2024".A pesar del desastre que provocó en aproximadamente el 85% de la infraestructura de Acapulco, aseguró que parece que hay insensibilidad del gobierno estatal y federal, en tanto que el sector privado busca apoyar con víveres para las familias, pero no se puede enviar todo porque las carreteras están dañadas.Además de que "se va a mandar cuidadosamente la ayuda, porque los vehículos que pueden transportar la ayuda humanitaria pueden ser saqueados. Tenemos que buscar cómo hacer llegar la ayuda a nuestros hermanos de Guerrero".Lo que se ha visto es que haya tiendas de autoservicio, departamentales, pequeños comercios, talleres y bodegas.Comentó que, si bien la ciudadanía desconoció las condiciones en que llegaría "Otis", la autoridad sí tenía conocimiento y debió de haber llevado a la población a lugares seguros.Ortega explicó que en la sede deen Chilpancingo le dijeron que las afectaciones no solamente se vieron en Acapulco, también en la capital de Guerrero hubo desbordamiento de ríos, entre otras afectaciones que no fueron tan graves como en el destino turístico.Dijo que entre Acapulco y Chilpancingo tienen 350 afiliados de las ramas de la construcción, agroindustria, metalmecánico, entre otras sin que hasta el momento hayan localizado al presidente de la sede que tienen en dicha playa.