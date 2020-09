"No hay riesgo de fractura con el PT", dice Mario Delgado

Luego de la elección de la priista Dulce María Sauri al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena, aseguró que no ve ningún riesgo de fractura con el PT ni en la coalición Juntos Haremos Historia en San Lázaro.

El legislador difirió de su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval Flores, quien, en una entrevista publicada el sábado por este diario, acusó que la alianza legislativa entre los partidos se fisuró en lo ético, en principios y agenda, al haber cedido la presidencia de la máxima autoridad en el organismo.

Delgado Carrillo apuntó que una asociación no puede estar sustentada en un cargo, pues sería muy frágil: "No luchamos por cargos, tenemos principios, y esa fue una oportunidad para demostrar que Morena respeta la ley".

Agregó que la elección del PRI en la Mesa Directiva es absolutamente irrelevante, si se compara con la tarea fundamental que tiene su movimiento en el Legislativo: aprobar leyes para transformar al país.

"No respetamos la ley sOlo cuando nos conviene, también cuando no nos conviene, porque queremos tener un Estado de derecho", señaló.

Dijo que la alianza en la Cámara va a seguir muy fuerte, porque, finalmente, las decisiones se toman con voto ponderado, y "ahí somos mayoría, y la mayoría tiene las decisiones".

Añadió que la Mesa Directiva puede ser del color que sea, pero la agenda legislativa es del color de Morena.

Por su parte, Sandoval Flores adelantó que los petistas serán más cuidadosos en analizar las iniciativas que les presenten Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.