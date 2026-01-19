No hay sobrevuelos de EU en México

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se tengan reportes de sobrevuelos militares de Estados Unidos sobre México.

"En territorio nacional, nada", dijo Sheinbaum Pardo antes de encabezar en San Miguel de Allende el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro.

Esto, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) advirtió el viernes pasado a las aerolíneas estadounidenses que "tengan precaución" al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

Destacó la FAA que la alerta es "por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México". La titular del Ejecutivo federal mencionó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió un comunicado en el que explicó que la nota emitida por la FAA sólo es de carácter preventivo y no representa una prohibición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó la SICT que esta medida preventiva es similar a las emitidas por Estados Unidos sobre la región del Caribe, pero esta se extiende al área del Pacífico.

En la asamblea realizada en la comunidad de La Cruz del Palmar, Sheinbaum Pardo aseguró que el reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es "una característica del momento histórico que estamos viviendo, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México", indicó.

Al encabezar el Plan de Justicia, la Mandataria federal insistió en que se debe pedir perdón. Al destacar el humanismo mexicano y acusar racismo y discriminación, la Presidenta recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón por "las atrocidades" contra los pueblos originarios.

"No porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui.