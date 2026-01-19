logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

No hay sobrevuelos de EU en México

Lo descartó la presidenta, luego del aterrizaje de un avión de EU en Toluca

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
No hay sobrevuelos de EU en México

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se tengan reportes de sobrevuelos militares de Estados Unidos sobre México.

"En territorio nacional, nada", dijo Sheinbaum Pardo antes de encabezar en San Miguel de Allende el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro.

Esto, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) advirtió el viernes pasado a las aerolíneas estadounidenses que "tengan precaución" al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

Destacó la FAA que la alerta es "por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México". La titular del Ejecutivo federal mencionó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió un comunicado en el que explicó que la nota emitida por la FAA sólo es de carácter preventivo y no representa una prohibición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Explicó la SICT que esta medida preventiva es similar a las emitidas por Estados Unidos sobre la región del Caribe, pero esta se extiende al área del Pacífico.

En la asamblea realizada en la comunidad de La Cruz del Palmar, Sheinbaum Pardo aseguró que el reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es "una característica del momento histórico que estamos viviendo, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México", indicó.

Al encabezar el Plan de Justicia, la Mandataria federal insistió en que se debe pedir perdón. Al destacar el humanismo mexicano y acusar racismo y discriminación, la Presidenta recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón por "las atrocidades" contra los pueblos originarios.

"No porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Luisa Alcalde: Reforma electoral no es capricho
    Luisa Alcalde: Reforma electoral no es capricho

    Luisa Alcalde: 'Reforma electoral no es capricho'

    SLP

    El Universal

    La dirigente morenista plantea cambios en el sistema electoral para una democracia verdadera

    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México
    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México

    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México

    SLP

    El Universal

    Profeco informa sobre marcas de yogur con incumplimientos en México

    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo
    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General De La República detiene a pareja señalada como principales distribuidores de droga en Yucatán.

    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco
    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco

    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco

    SLP

    El Universal

    Investigación de la Fiscalía General de la República en toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco.