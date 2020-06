No he recibido ninguna amenaza: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ella no ha recibido amenazas, luego del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

A pregunta expresa si ella o algún miembro de su gabinete han sido amenazados, la funcionaria señaló: "No tenemos información sobre ello; hasta donde sabemos no es así".

Sufre atentado secretario de Seguridad de CDMX, Omar García Harfuch: Sheinbaum

¿Pero ustedes?, se le cuestionó: "No he recibido ninguna amenaza", dijo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que mantiene la seguridad que siempre la acompaña y que no hay ningún reforzamiento por el momento.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado cerca de las 6:38 horas de este viernes, cuando un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de tres y media toneladas interceptaron la unidad donde viajaba.

El secretario resultó con heridas leves y se encuentra en este momento fuera de peligro y siendo atendido oportunamente en un hospital de la Ciudad de México.

Sin embargo, dos elementos del equipo de seguridad perdieron la vida, así como una mujer que transitaba en su auto por la zona.