No he tenido comunicación con AMLO, señala Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no ha tenido comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero indicó que por información de sus hijos y de amigos que lo han ido a visitar se encuentra muy bien.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que debido a que no ha tenido comunicación con el exmandatario, desconoce si votará en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio.

"Presidenta, ¿tiene conocimiento si el expresidente va a votar en la elección?", se le preguntó.

"No tengo conocimiento. Es importante: sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces no podría decirles si él va a votar o no va a votar", contestó.

