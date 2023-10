"No hemos hablado de una ruptura con Morena": Malú Micher

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- La senadora Malú Micher aseguró que dentro del equipo de Marcelo Ebrard no se ha hablado nunca de una ruptura con Morena, por lo que seguirán esperando la respuesta a las impugnaciones que presentaron ante la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido respecto al proceso interno de selección de quien será la candidata presidencial.

En entrevista en el Senado, rechazó opinar sobre los diversos escenarios como una ruptura de Ebrard con el partido, si aceptará o no una candidatura al Senado o si podría ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano."Todo va a depender de la respuesta de la comisión, sus aspiraciones son legítimas y las de todos. Hay gente que está con Marcelo que quiere ser candidato a diputado, a gobernador. Vamos a esperar que nos responden", apuntó.A pregunta expresa sobre si Marcelo estará en la próxima legislatura en el Senado, indicó que "vamos a esperar la respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia. Vamos paso a pasito".Sobre una eventual postulación del excanciller como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, indicó: "Estamos esperando la respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia y faltan mucho tiempo para las decisiones electorales y vamos trabajando, pero la unidad no se decreta, la unidad se construye".Acerca de si está descartada una ruptura con Morena, la senadora morenista agregó: "En este momento Marcelo sigue en Morena, no hemos hablado de ninguna ruptura, vamos viendo. Todo tiene su momento".