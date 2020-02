No hubo delito qué imputarle a "El Lunares", dicen abogados

Luego de que un juez de Control determinara la libertad de Óscar Andrés Flores "El Lunares", los abogados defensores refirieron que no hubo delito que imputarle al que las autoridades señalan como presunto líder de La Unión Tepito.

El delito de secuestro exprés por el que acusaban a Flores, dijo, "nunca existió" por lo que el togado actuó "impecable" al determinar su libertad, se indicó.

A las afueras del Reclusorio Norte, el abogado Arturo Toscano, refirió que la determinación fue un "trabajo profesional técnico jurídico y que han fortalecido el Estado de Derecho en la Ciudad".

Explicó que en la audiencia quedó explícito que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) "inventó" pruebas para fincar el delito de secuestro, pues en la misma se presentó la presunta víctima referida en la carpeta de investigación, quien declaró al juzgador que él no denunció al presunto imputado y que los datos aportados por las autoridades capitalinas sí correspondían a su persona, pero que su fotografía no.

Además, asesorada por su defensa legal, pidió al juez de Control que se le hiciera justicia, pues dijo que ser víctima de usurpación de identidad.

"La supuesta víctima vino a decir y ratificar que a ella nunca la habían secuestrado, que ella nunca denunció dicho secuestro, que ella nunca se presentó al Ministerio Público y que esa identificación que se presentó no era de ella", señaló el litigante.

Refirió sentirse alarmado por la construcción de delitos por parte de la Fiscalía capitalina y reconoció al Poder Judicial de la Ciudad de México por tener autonomía.

Sin embargo, Toscano comentó que el togado apercibió al Ministerio Público al referirle que "lo que han hecho ustedes es que vinieron a lastimar al Poder Judicial de la Ciudad de México".

Comentó que en materia federal también se incurrió en dicha práctica y que quedó de manifiesto al quedar "El Lunares" en libertad.