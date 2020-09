No hubo saturación hospitalaria: Sheinbaum

Al dar un balance de las acciones frente a la pandemia por el coronavirus, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hubo un incremento exponencial de hospitalizados en la capital del país, tal como ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, o Madrid, España.

En caso contrario, si no se hubieran tomado acciones, se hubiera triplicado la cifra 10 veces, indicó la mandataria.

"Estas ciudades tuvieron una reducción mayor [en los hospitalizados], entre otras razones, porque en la Ciudad de México tenemos una situación en la que no necesariamente todos se guardaron en casa", señaló.

Detalló que con el modelo epidemiológico para la Zona Metropolitana del Valle de México se desarrolló el indicador del número de hospitalizados, el cual ha permitido no saturar los centros de salud, ya que, dijo, "nunca hubo un incremento exponencial, sino lineal, con estabilización y una bajada muy lenta", pero que ha permitido que en los últimos 15 días haya una estabilización.

Explicó que la emergencia se ha dividido en cuatro periodos: la fase preventiva en febrero y marzo; emergencia sanitaria, abril y junio; apoyos a los más vulnerables, plan hacia la nueva normalidad y semáforo sanitario, en junio; cambio paulatino de aislamiento general a estrategia de atención a zonas prioritarias a través de la georreferenciación de casos positivos, en julio y agosto.

Acompañada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la secretaria de Salud de la capital, Oliva López, aseguró que la emergencia representa una oportunidad para la creación de un sistema de salud único.

La colaboración con las instituciones científicas, así como la relación con la ciudadanía, dijo, ha sido un esfuerzo titánico realizado por las instituciones nacionales y locales para atender la pandemia por coronavirus.

"Los habitantes de la Ciudad de México, con las enormes dificultades y sufrimientos, estamos de pie frente a la tragedia", indicó, acompañada de funcionarios federales y locales.

Sobre los decesos, Sheinbaum Pardo comentó que están por publicar, en colaboración con el gobierno federal, el informe del exceso de fallecimientos a causa de la enfermedad; sin embargo, reconoció que hubo días difíciles por el número de muertes entre abril y julio. Hasta la fecha van más de 11 mil.

En el caso de la habilitación de la Unidad Hospitalaria Temporal CitiBanamex, siguen hospitalizadas 250 personas. Actualmente brinda atención temprana, pero la mandataria capitalina señaló que se encuentran valorando su permanencia o posible traslado a otro lugar.

Al reconocer que la capital del país estuvo cerrada económicamente por casi tres meses, la jefa de Gobierno destacó que la economía se mantiene abierta gracias al trabajo de las instituciones de salud, la atención temprana y la disminución de decesos por la coordinación médica. Pese a que en la Central de Abastos y el Centro Histórico hubo diversos brotes, hoy se tienen controlados por las acciones de detectar los casos, agregó.

"La Ciudad de México nunca ha cerrado sus puertas, el aeropuerto siempre estuvo abierto, las terminales de autobuses siempre estuvieron abiertas.

"Se recibe a cualquier persona enferma, independientemente del lugar de donde provenga, y aun así, a diferencia de muchas otras ciudades del mundo donde siguen cerradas sus puertas, hemos logrado esta contención de la pandemia".

El Gobierno local destinó 19 mil 605 millones de pesos y 3 mil 49 millones a microempresas durante la emergencia sanitaria e invirtió 13 mil 950 millones de pesos en apoyos directos a la economía familiar para fortalecer el acceso a los derechos en la capital, entre otros.