"No le echen la culpa a ´Don Goyo´ de sus fallas": AMLO a aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a incrementarse la alerta por la actividad del volcán Popocatépetl, pues afirmó que ya bajó su intensidad y llamó a las aerolíneas a que no le echen la culpa a "Don Goyo" de retrasos de sus vuelos, pues ellos, afirmó, tienen fallas porque no llega su tripulación.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno está pendiente día y noche de la actividad del volcán y "nosotros estamos velando".

"Ya también todas las líneas están restableciendo sus vuelos, en algunos casos que no le echen la culpa a ´don Goyo´, es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores y no es por el volcán.

"Hay una actitud del volcán de no alarma, ha bajado su intensidad. Es menos también la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche que no haya alarma, nosotros estamos velando", aclaró.

Informó que están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas "y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase, es el Semáforo Amarillo fase 3; o sea, todavía es preventivo, ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, que no haya ningún problema, se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma y procurar ser muy objetivo al informar para no atemorizar a la gente".

El Presidente resaltó que desde el gobierno federal están pendientes de la actividad del volcán "y cualquier cosa de inmediato vamos a informar, pero sentimos que no va a haber problema".