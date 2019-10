No me arrepiento de haber buscado la Presidencia: "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", reconoció que ha pagado un alto costo por haberse atrevido a buscar la Presidencia de la República y que hoy se encuentra en una condición difícil.

Sin embargo, confió que saldrá adelante del proceso de sanción que inició en su contra el Congreso local para dedicarse de tiempo completo los dos años que restan de su gestión para cumplir lo que prometió al asumir la gubernatura.

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno ante más de mil invitados en la nave Lewis del Parque Fundidora, luego que hace dos días lo hizo en sesión solemne del Congreso del estado, Rodríguez Calderón dijo que su labor no ha sido para ganarse una medalla o placa de reconocimiento, sino para que Nuevo León sea más feliz y próspero.

"Soy un simple servidor público, que mi madre me parió y bien parido, que no quiero generarle vergüenzas ni malos orgullos, que quiero hacer lo que dije que iba hacer, (aunque) hay cosas que no podré hacer, pero las voy a enfrentar, voy a buscar la solución, encontraremos la solución", dijo "El Bronco".

Afirmó que decidió dedicar los siguientes dos años que le restan de su gestión a trabajar de tiempo completo, y admitió: "Algunos nuevoleoneses no me perdonan (que) haya ido a buscar ser presidente, lo intenté, y lo intenté sabiendo que podía cambiar muchas cosas de este país.

"Pero México no votó por mí, votó por el presidente Andrés Manuel (López Obrador), a quien hoy respeto y ayudaré en todo lo que yo pueda y sea capaz para sacar adelante a este país", expuso el gobernador durante el cierre de su mensaje, en presencia de la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, quien acudió al acto con la representación del Jefe del Ejecutivo.

Recalcó, respecto a su proyecto de buscar la Presidencia, que "no me arrepiento de eso ni me voy a arrepentir, sé que el costo ha sido demasiado alto, sé que el costo me ha pegado, sé que el costo de haberme atrevido hoy me tiene en una condición difícil, pero seré capaz de salir adelante".

"Quiero ir a ganarme la confianza de aquellos que ya no me la tienen, quiero buscar esa posibilidad y voy a entregar todo mi tiempo para ello, pero necesito de ustedes, no podré solo", dijo a los asistentes, entre los que estaban beneficiarios de los programas de gobierno, estudiantes de las preparatorias militarizadas y servidores públicos de los tres poderes.

Antes declaró que entregará al próximo gobernador o gobernadora un estado con mejores finanzas e infraestructura que el que recibió la noche del 3 de octubre de 2015, y sin crecer impuestos en cuatro años.

Mencionó que Nuevo León aporta el 7.4% del PIB nacional con el 4.2 de la población del país; es líder nacional en industria manufacturera, que representa el 23% del PIB estatal; con 40 mil empleos es segundo lugar nacional, sólo después de Ciudad de México, pero con menos población.

También, afirmó Rodríguez Calderón, es primer lugar en atracción de inversión extranjera, el PIB estatal es 78% más que la media nacional y el crecimiento anual es mayor al 4%, mientras que el país no crece más del 2%.

"Nuevo León es primer lugar en generación de riqueza, es la locomotora que arrastra al resto de los vagones del país", comentó el gobernador y cuestionó a quienes dicen que la entidad está mal si no están aquí o sólo critican para denostar, porque "nadie puede hablar mal de su casa; sí criticar y aportar para que las cosas estén mejor", concluyó.