No me comparen, respeten, pide AMLO sobre supuesta partida secreta

Luego de que con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana resurgió el tema de la llamada partida secreta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a manejar esos recursos y pidió no ser comparado con exmandatarios mexicanos como Carlos Salinas de Gortari.

"No puedo decirlo, pero no me comparen, no somos lo mismo, respeten por favor", expresó en conferencia de prensa, donde fue cuestionado sobre lo establecido en el Artículo 61 de la citada ley, el cual establece que el Ejecutivo federal decidirá el destino del ahorro generado por la austeridad.

López Obrador aseveró que él no manejará ninguna partida secreta de recursos ya que será la Secretaría de Hacienda la responsable del manejo de todos los recursos públicos y de informar al respecto, y afirmó que ya hay mecanismos de control que tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública y los reportes al Congreso.