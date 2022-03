"No me gustaría", dice gobernador de Sinaloa sobre creación de playa nudista

CULIACÁN, Sin., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aclaró que no es el momento para pensar en abrir una playa nudista en la bahía de Altata, y en lo personal siente que no tiene tiempo ni ánimo para irse a recrear en ella.

Precisó que en un principio él creía que este tema no era cierto, pero en forma reciente el promotor de este proyecto, el diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, le envió un mensaje para exponerle el proyecto, pero no ha podido recibirlo.

Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal externó que no tiene claro esta propuesta de abrir una playa nudista en el municipio de Navolato y en lo personal no entiende el motivo de esta para actividades de tipo turístico.

Rocha Moya comentó "no sé si sea muy conservador yo, pero no me gustaría, esa es mi opinión".

El pasado fin de semana, el legislador local Vargas Ramírez grabó un video, en un improvisado traje de baño, en donde se observa que sale del mar en la península de Lucernilla, en la bahía de Altata, Navolato, en el que describe la belleza natural de 2.1 kilómetros de playa, en donde propone se decrete el nudismo.

Su propuesta, según lo describe en el video divulgado en redes sociales, es seccionar este paraíso que se encuentra virgen con un área para adultos mayores de 60 años y otro espacio para miembros de la comunidad de la diversidad sexual, sin barreras, con libre flujo.

Valdez Ramírez en su exposición describe que su proyecto es crear un boulevard de más de un kilómetro y fraccionar una amplia zona costera para desarrollos inmobiliarios, en terrenos ya que tienen, a fin de atraer el turismo europeo y norteamericano.

El legislador local consideró que este proyecto constituiría la playa nudista más grande del mundo, superando en extensión a la que existe en Almería, en España y la de Zipolite, en el Estado de Oaxaca, la cual se puede volver un atractivo para nuevos visitantes europeos y de los Estados Unidos.

Destacó que para llevar a cabo este proyecto es necesario modificar el reglamento del Bando de Buen Gobierno de Navolato para que el nudismo en dichas playas, no sea considerado una violación a la convivencia y sana diversión.