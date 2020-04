"No me gustó el modito del acuerdo"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no le gustó "el modito" de cómo se pusieron de acuerdo el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios para lanzar un programa de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas y que fue avalado por la Secretaría de Hacienda.

"No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se nutrían mutuamente; ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay separación entre poder económico y poder político".

En su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó que hagan ese tipo de negociación y quieran que la Secretaría de Hacienda lo avale.

López Obrador dijo que Hacienda no puede avalar ese acuerdo para obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 millones en la pobreza.

No ayuda ni se deja ayudar: IP

"El Presidente tuvo un malentendido" y "no ayuda, ni se deja ayudar. Pero sí mentir", respondió el sector privado al presidente.

El presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena, dijo que el mandatario tuvo un malentendido sobre el programa de apoyos a Mipymes.

"No hay aval crediticio alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no hay recursos del sector público ni se incrementa la deuda para este programa, es de operación privada. Es importante que quede clarísimo", dijo.