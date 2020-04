"No me gustó el modito" del BID: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le gustó "el modito" de cómo se pusieron de acuerdo el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios para lanzar un programa de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

"No me gustó mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político se nutrían mutuamente, ahora hay una separación de poder económico y del poder político".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó que haga ese tipo de negociación y quieran que la Secretaría de Hacienda lo avale. "Ni que estuviéramos de florero", reviró el titular del Ejecutivo.

"O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, como que es mucha la prepotencia: a ver te voy a dictar lo que voy a hacer; no es pleito es confrontación de ideas", destacó.

Señaló que nadie le ha pedido que aplique un "Fobaproa dos", es decir, qué el gobierno se endeude para recatar a un grupo.

Ayer, con el respaldo del gobierno federal, el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) informaron que iniciarán con un programa de créditos para 30 mil Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Se informó que la Secretaría de Hacienda respaldará estos préstamos por hasta 12 mil millones de dólares para apoyar a las cadenas productivas, sobre todo de los negocios en pequeño, por lo que el BID y el CMN pidieron a financiadores locales e internacionales participar.