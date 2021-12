No me iré de Morena, sépanlo bien: Monreal

Ante las descalificaciones que ha recibido de sus detractores por su activismo para liberar a personas encarceladas injustamente en Veracruz, incluido José Manuel del Río Virgen, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no renunciará a Morena.

Tras el enfrentamiento que ha sostenido con el gobernador de esa entidad, el también morenista Cuitláhuac García, por la detención de personas acusadas por el delito de ultrajes a la autoridad, el presidente de la Jucopo negó que haya traicionado al partido guinda.

Por el contrario, recordó que él fue uno de los fundadores de Morena y ayudó a lograr su reconocimiento como partido político. "He estado con el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] en las buenas y en las malas", acotó.

"Nadie se enoje. No me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy luchar por que continúe la transformación que el Presidente ha venido haciendo. (...) No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento", sentenció.

En un video publicado ayer en redes sociales, Ricardo Monreal remarcó que Morena surgió para defender a los excluidos, a los humillados y a los más pobres.

"Esa fue nuestra principal bandera, además del combate a la corrupción, al autoritarismo, a las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza. Esa fue nuestra lucha. Para mí no ha cambiado", expresó.

El líder de Morena en el Senado también defendió su postura, ya que, dijo, es congruente con los postulados del movimiento encabezado por el presidente López Obrador.

"He sido congruente y sigo pensando en lo mismo. Por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callar.

"En Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos frente a ello. Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia", insistió.

Monreal Ávila recordó que desde 1994 acompaña a López Obrador y enfatizó que contribuyó a la formación e incorporación de Morena a la vida política nacional, al lado de quien hoy es Ejecutivo federal.

En su mensaje, el senador reiteró su llamado a seguir defendiendo a la gente más pobre y necesitada. "No podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, por los humillados, por los inocentes, por la gente que más nos necesita. No abandonemos nuestra esencia, esa es nuestra esencia", exclamó.

Recibe apoyo

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon reconoció a Monreal por acompañar hasta el penal de Pacho Viejo, en Veracruz, a Del Río Virgen.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió en redes sociales al video de Ricardo Monreal, minutos antes de intentar infructuosamente visitar en la cárcel a Del Río Virgen.

"Integridad y calidad humana, no abandonar a los compañeros y amigos en la Navidad. Te reconozco", escribió el titular de la SRE en un comentario dirigido a Monreal.

Por su parte, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña también reconoció la solidaridad del senador Monreal, por visitar a su "compañero y amigo" en el penal de Pacho Viejo.