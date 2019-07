No me preocupa la economía; la corrupción es "papita", dice AMLO

Tras realizar un recorrido por el hospital rural de esta localidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no le preocupa el tema de la economía porque hay una moneda fuerte y no hay inflación, mucho menos la corrupción porque acabar con esta es "papita" (fácil).

Aunque aclaró que los dos temas que sí le preocupan y le ocupan son la salud y la inseguridad en el país.

"Lo demás no me preocupa tanto, la corrupción es 'papita'. La economía está creciendo, a pesar de que dicen lo contrario, pero un dato es que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con respecto al dólar y hay menos inflación ahora que antes, y otro dato es que por primera vez en 36 años aumentó el salario mínimo", declaró.

El Presidente sostuvo que el principal problema en México es la corrupción y aclaró que no le preocupa porque sabe cómo acabarla.

La preocupación del presidente López Obrador, dijo, son dos asuntos: que haya seguridad y paz, además de salud.

Al hablar del despliegue de la Guardia Nacional, López Obrador confió en que pronto bajarán los índices delictivos, ya que su estrategia va avanzando.

En el caso de la salud, garantizó que habrá más médicos y personal, además de modificar la distribución de medicamentos simulando el mecanismo de reparto de Coca-Cola y Sabritas para que las medicinas lleguen a todos las regiones del país y otorgar presupuesto para el mejoramiento de hospitales y centros de salud.

Asimismo, López Obrador aseguró que los expresidentes están muy nerviosos, críticos y cuestionando al gobierno porque les quitaron su pensión.