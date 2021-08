"No me preocupa nada"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que están en su derecho y que no le preocupa para nada que los dirigentes de Va por México —PAN, PRI y PRD— acudieran ayer a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para entregar una denuncia en la que se asegura que las elecciones del 6 de junio intervino el crimen organizado.

En conferencia, recomendó a los opositores que tengan y anden con cuidado en Estados Unidos, pues manifestó que "no sea que estén involucrados en el caso de Genaro García Luna", extitular de Seguridad detenido en ese país por tener nexos con el narco.

El Mandatario indicó que la OEA ya emitió una certificación sobre las lecciones del 6 de junio, en la que, apuntó, no señaló ninguna violación.

"¿No le preocupa esta situación?", se le cuestionó.

"No, no, para nada. Los entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que, con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección, nada más que el pueblo es mucha pieza, ya no son los tiempos de antes", contestó el presidente.