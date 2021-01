No me voy a meter en el tema de Félix Salgado Macedonio: AMLO

Sobre la acusación de violación contra el precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no "puede a la ligera descalificar a nadie".

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que se trata de un asunto partidista producto de los tiempos electorales y de la competencia en los estados.

"Todo esto genera polémicas, acusaciones, por eso hablo que es producto de la temporada", dijo.

Pero este caso ya tiene algunos años, se le cuestionó.

"Que la autoridad competente sea la que resuelva, son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección de 2006, me fabricaron el delito, entonces yo no puedo a la ligera descalificar a nadie que la autoridad competente resuelva y que se apeguen a la justicia", respondió.

López Obrador enfatizó que cuando hay elecciones, hay competencia, se trata de descalificar al adversario de una u otra manera.